Milliardenübernahme auf Kurs

Derweil ist die milliardenschwere Übernahme von Teilen des Gebäudetechnik-Konzerns Johnson Controls durch Bosch auf Kurs und soll Mitte des Jahres abgeschlossen werden, wie Brockmann sagte. Der Konzern hatte die Teilübernahme für rund 7,4 Milliarden Euro im Sommer angekündigt. Es ist die grösste Transaktion in der fast 140 Jahre langen Bosch-Geschichte. Konkret gekauft werden soll das Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäft für Wohn- und kleine Gewerbegebäude. So will Bosch seine Marktposition in den USA und Asien verbessern.