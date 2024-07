Mit der Übernahme reagiert der Stiftungskonzern auch auf den Wandel in der Heiztechnik in Europa, wo die klassischen Öl- und Gas-Heizkessel zunehmend von Wärmepumpen abgelöst werden - auch auf Druck der Politik, wie in Deutschland. Zugleich setzt Bosch darauf, dass Klimaanlagen wegen der Klima-Erwärmung wichtiger werden - auch in Europa. «Das Unternehmen rechnet damit, dass der globale Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungslösungen bis 2030 um 40 Prozent wachsen wird», in den USA sogar um 50 Prozent, hiess es in der Mitteilung.