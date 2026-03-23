Das ‌zu gleichen Teilen geführte ‌Unternehmen wird nach Zustimmung ​der Kartellbehörden voraussichtlich Mitte 2026 den Betrieb aufnehmen, wie die beiden Konzerne am Montag mitteilten. Das Gemeinschaftsunternehmen mit ‌Sitz in Pune soll sich auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von E-Achsen ​und E-Motoren für den ​indischen Markt konzentrieren. Ziel sei ​es, den Kunden innovative globale Lösungen ‌anzubieten, die vor Ort in Indien gefertigt werden.