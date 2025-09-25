«Wir müssen dringend an der Wettbewerbsfähigkeit im Mobility-Bereich arbeiten und unsere Kosten weiter dauerhaft senken. Dazu setzen wir viele Hebel in Bewegung», sagte Bosch-Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Stefan Grosch. «Bedauerlicherweise kommen wir dabei auch nicht um einen weiteren Stellenabbau über das bereits kommunizierte Mass herum. Das schmerzt uns sehr, doch es führt leider kein Weg daran vorbei.»