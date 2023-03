EZB setzt weiter auf «Coco-Bonds»

Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB), die Banken-Abwicklungsbehörde der EU und die EU-Bankenaufsicht EBA betonten, echtes Eigenkapital werde normalerweise zuerst zum Ausgleich von Verlusten herangezogen, AT1 sei erst an der Reihe, wenn das Eigenkapital aufgebraucht sei. So habe man das in der Vergangenheit stets gemacht und werde das auch bei künftigen Kriseninterventionen so halten. "Additional Tier 1 ist und bleibt ein wichtiger Baustein der Kapitalstruktur europäischer Banken", hiess es in der gemeinsamen Mitteilung.