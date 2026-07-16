Zudem verfehlte der Konzern im abgelaufenen ‌Geschäftsjahr seine Gewinnziele. Der bereinigte Vorsteuergewinn sank um vier Prozent auf 538 Millionen Pfund und blieb damit ​sowohl hinter der eigenen Prognose als ​auch hinter den Erwartungen ​der Analysten zurück. Frasers leidet nach eigenen Angaben unter einer schwachen ‌Konsumstimmung und hohen Lagerbeständen, wie sie die gesamte Branche belasteten.