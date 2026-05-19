Der langjährige Bossard-CFO Stephan Zehnder tritt per Ende März 2027 auf eigenen Wunsch zurück. Mit diesem Schritt beendet er seine Tätigkeit in exekutiven und operativen Führungsfunktionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
(AWP)
Bossard kündigt einen Wechsel in der Konzernleitung an.
Der langjährige Bossard-CFO Stephan Zehnder tritt per Ende März 2027 auf eigenen Wunsch zurück. Mit diesem Schritt beendet er seine Tätigkeit in exekutiven und operativen Führungsfunktionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
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