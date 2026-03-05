Der Konzerngewinn lag mit 74,6 Millionen Franken um 0,8 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert. Negativ auf das Ergebnis habe sich unter anderem der starke Schweizer Franken ausgewirkt, heisst es dazu. Als Dividende sollen wie im Vorjahr 3,90 Franken brutto je Namenaktie A ausgeschüttet werden. Mit den Zahlen hat Bossard die Erwartungen der Analysten getroffen.