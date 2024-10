In einem herausfordernden Marktumfeld hätten sich die einzelnen Marktregionen unterschiedlich entwickelt, schreibt das Unternehmen zum Geschäftsverlauf. Dank leichter Wachstumsimpulse sei die Nachfrage in der grössten Region Europa stabil geblieben. Konkret wuchsen die Umsätze hier in Lokalwährungen um 1,0 Prozent auf insgesamt 137,2 Millionen Franken. Geholfen hat hier auch eine Akquisition in Frankreich im Luftfahrtbereich. Ohne diese wäre das Wachstum knapp negativ ausgefallen.