Geografisch gesehen sank der Umsatz im Schlussquartal in der wichtigsten Region Europa währungsbereinigt um 6,6 Prozent auf 128,7 Millionen. In der Region Amerika war das Minus mit 3,8 Prozent etwas moderater, während der Rückgang in Asien mit einem Minus von 14,5 Prozent am deutlichsten ausfiel.