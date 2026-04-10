Ausblick vorsichtig optimistisch

Beim Ausblick bleibt das Unternehmen wenig konkret. Die künftige Entwicklung lasse sich nur schwer vorhersagen. So geben laut Bossard die zuletzt beobachteten konjunkturellen Trends Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Das Marktumfeld bleibe aufgrund der geopolitischen Spannungen aber volatil. Daher rechnet das Unternehmen für das erste Halbjahr 2026 mit einer verhaltenen konjunkturellen Nachfrageentwicklung.