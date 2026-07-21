Das Umsatzplus schlug sich auch in den Gewinnzahlen nieder. Der Betriebsgewinn (EBIT) legte um 31 Prozent auf 72,9 Millionen Franken zu und die entsprechende Marge um 2,5 Prozentpunkte auf 12,7 Prozent. Der Konzerngewinn lag mit 54,7 Millionen Franken gar um über 40 Prozent über dem Vorjahreswert. Mit den Zahlen hat Bossard die Schätzungen der Analysten klar übertroffen, insbesondere bei den Gewinnschätzungen.