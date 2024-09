Durch die Übernahme will Bossard ein führender Anbieter für Verbindungselemente in der Luftfahrtindustrie werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Die neue Tochter mit Hauptsitz in Béziers beschäftigt 33 Mitarbeitende und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von rund 25 Millionen Euro. Sie ist unter anderem in den USA und Malaysia präsent.