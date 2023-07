Zudem seien vor allem in China nur geringe Wachstumsimpulse spürbar gewesen, heisst es. Weiterhin stark entwickelte sich die Region Amerika mit einem Umsatzanstieg um 9,9 Prozent auf 161,6 Millionen Franken. Hier hätten die in den vergangenen Jahren aufgebauten Kompetenzen in der Elektromobilität zu einer weiteren Ausweitung der Kundenbasis geführt, heisst es.