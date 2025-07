Die weitere Entwicklung des Umfelds in den kommenden Quartalen sei zwar schwer vorherzusagen. Dennoch blicke Bossard aufgrund selektiver Wachstumsimpulse in einzelnen Märkten «zuversichtlich» in die Zukunft. Dabei liegt der Fokus auf dem Gewinnen von Neukunden und -projekten sowie auf interner Effizienzsteigerung.