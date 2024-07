Bossard habe eine Vereinbarung zur Übernahme unterzeichnet, um die Präsenz in der Luftfahrtindustrie und in Frankreich deutlich auszubauen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Akquisition solle mit bestehenden Kreditfazilitäten finanziert werden, und der Abschluss der Transaktion werde innerhalb des laufenden Jahres erwartet.