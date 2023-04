Auf dem wichtigsten Markt Europa stiegen die Verkäufe derweil nur um 0,6 Prozent, in Asien gingen sie sogar um 9,4 Prozent zurück. In Europa sei eine Marktberuhigung auf hohem Niveau festzustellen gewesen, der Rückgang in Asien wird mit Folgen der Aufhebung der Covid-Massnahmen in China, dem starken Schweizer Franken und der hohen Vergleichsbasis des Vorjahres begründet.