Im Amerikageschäft ergab sich ein Umsatz von 82,1 Millionen Franken, was in Lokalwährung einem Plus von gut 31 Prozent entspricht. In dieser Region sei die Entwicklung von einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld in allen Ländern getragen worden. Die fortschreitende Diversifikation der Kundenbasis manifestiere sich insbesondere in der Elektromobilität mit einer erfreulichen Auftragslage bei Personen- und Nutzfahrzeugen.