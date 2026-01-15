Der Umsatz von Bossard stieg insgesamt um 8,6 Prozent zurück über die Milliardenmarke auf 1,07 Milliarden Franken, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung der Gruppe hiess. Dabei spielten die Übernahmen der deutschen Ferdinand Gross Gruppe, der französischen Aero Negoce International und der Dejond Fastening aus Belgien eine entscheidende Rolle.