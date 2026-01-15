Die Bossard-Gruppe ist im Gesamtjahr 2025 gewachsen. Allerdings haben primär Akquisitionen zu dem Wachstum geführt. Derweil bleibt die weltweite Nachfrage nach Anwendungen für die Verbindungstechnik weiterhin verhalten, während der starke Franken ebenfalls auf die Geschäftsentwicklung drückt.
Der Umsatz von Bossard stieg insgesamt um 8,6 Prozent zurück über die Milliardenmarke auf 1,07 Milliarden Franken, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung der Gruppe hiess. Dabei spielten die Übernahmen der deutschen Ferdinand Gross Gruppe, der französischen Aero Negoce International und der Dejond Fastening aus Belgien eine entscheidende Rolle.
Inklusive der Akquisitionen, aber bereinigt um Währungseinflüsse, lag das Umsatzwachstum in Lokalwährungen bei 12 Prozent. Belastet habe dabei der starke Schweizer Franken, hiess es. Werden die Zukäufe nicht berücksichtigt, verbleibt noch ein organisches Wachstum von 2,0 Prozent. Im vierten Quartal allein legte der Umsatz organisch um immerhin 6,8 Prozent zu.
Mit den Umsatzzahlen hat Bossard die eigenen Vorgaben und jene der Analysten in etwa erreicht. Das Unternehmen hatte dazu einen Wert zwischen 1,06 und 1,07 Milliarden Franken in Aussicht gestellt. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Anstieg auf 1,06 Milliarden gerechnet.
Margenziele bestätigt
Den gesamten Jahresabschluss mit den Ergebnissen legt Bossard am 5. März vor. Dabei geht die Gruppe weiterhin vom Erreichen einer Betriebsgewinn-Marge auf Stufe EBIT in Höhe von «rund 10 Prozent» aus. Im Jahr 2024 wurde eine solche von 10,2 Prozent erzielt.
Auch an den im Strategieprogramm 200 gesetzten Mittelfristzielen hält Bossard fest. Mittelfristig wird demnach ein durchschnittliches jährliches organisches Wachstum von über 5 Prozent angestrebt. Zudem soll die EBIT-Marge in den Bereich von 12 bis 15 Prozent geführt werden.
