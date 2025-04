Asien wächst zweistellig

Mit einem Plus von 10,7 Prozent in Lokalwährungen auf 46,5 Millionen Franken wuchs hingegen die Region Asien zweistellig. Die rückläufige Tendenz in China sei durch zweistellige Wachstumsraten in Indien und Malaysia mehr als kompensiert worden, so die Begründung.