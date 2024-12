In einem ersten Anlauf hatte die DP am vergangenen Mittwoch im Parlament ein Amtsenthebungsverfahren angestossen, nachdem der Präsident am Dienstag das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Yoon begründete sein Vorgehen mit dem Vorwurf, die Opposition sei Handlanger des kommunistischen Nordens. Sie habe den parlamentarischen Prozess in Geiselhaft genommen, um das Land in eine Krise zu stürzen. Nach massiven Protesten auch seiner eigenen Partei hob Yoon nach nur sechs Stunden das Kriegsrecht wieder auf.