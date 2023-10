Noch vor einem Jahr lief es für Ölkonzerne deutlich besser: Sie profitierten von hohen Rohstoffpreisen infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine und verdienten daran prächtig. Mittlerweile haben sich die Preise wieder normalisiert. Damit lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn der Briten im dritten Quartal mit knapp 3,3 Milliarden US-Dollar (3,1 Mrd Euro) rund 60 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie das Management von BP am Dienstag in London mitteilte. Im Vergleich zum zweiten Quartal mit nur 2,6 Milliarden Dollar sah es zwar deutlich besser aus, Experten hatten allerdings im dritten Quartal mit mehr als 4 Milliarden Dollar gerechnet.