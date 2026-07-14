Treiber der ‌Entwicklung ist der Krieg im Nahen Osten. Die Schliessung der Strasse von Hormus durch den Iran hatte die globalen Lieferketten gestört und die Preise für Rohöl ​und ​Gas auf Mehrjahreshochs getrieben. Die Nordsee-Sorte Brent ⁠kostete im zweiten Quartal durchschnittlich rund 97 Dollar ​pro Barrel, verglichen mit etwa ⁠78 Dollar im ersten Vierteljahr. Diese Preisrally glich auch einen leichten Rückgang ‌der eigenen Fördermenge aus. Diese sank auf 2,17 bis 2,22 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (boed). Als Grund nannte der Konzern neben den Auswirkungen ‌des Krieges auch saisonale Wartungsarbeiten. Bereits in der vergangenen Woche ​hatte der Rivale Shell von starken Gewinnen im Öl- und Gashandel berichtet.