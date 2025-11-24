Allerdings habe sich innerhalb der verschiedenen Luxussegmente ein tiefgreifender Wandel gezeigt, hiess es weiter. Luxus werde zunehmend über Erlebnisse definiert und nicht mehr nur über Besitz. Vor diesem Hintergrund treiben Luxuserlebnisse von der Hotellerie über Kreuzfahrten bis hin zur Gourmetküche das Marktwachstum an, während klassische Segmente wie Luxusautos stagnieren.