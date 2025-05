Der geldpolitische Ausschuss der Bank, Copom, hob den brasilianischen Leitzins Selic in einer einstimmigen Entscheidung auf 14,75 Prozent an. Das entsprach den Vorhersagen von 32 der 35 in einer Reuters-Umfrage befragten Wirtschaftsexperten. Damit sind die Kreditkosten in Brasilien auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren gestiegen.