Einem am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsbeschluss muss Elon Musk binnen 24 Stunden einen Rechtsvertreter für seinen Messaging-Dienst X in Brasilien benennen, andernfalls droht die Sperrung der Website in dem Land. In seiner Entscheidung wies Richter Alexandre de Moraes darauf hin, dass nach brasilianischem Internetrecht Unternehmen, die die Gesetze des Landes oder die Vertraulichkeit privater Informationen missachten, mit der vorübergehenden Einstellung ihrer Aktivitäten rechnen müssen.