BYD hat allein 620 Millionen Dollar in den Aufbau des Fabrikgeländes in Bahia investiert. Sie ist zu einem Symbol für Chinas wachsenden Einfluss in dem südamerikanischen Land und für die engeren Beziehungen zwischen beiden Staaten geworden. BYD will Anfang des nächsten Jahres mit einer anfänglichen Jahresproduktion von 150.000 Autos in Brasilien starten. Fast jedes fünfte Auto, das BYD in den ersten elf Monaten des Jahres 2024 ausserhalb Chinas verkaufte, ging nach Brasilien.