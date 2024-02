Brasilien will diese Woche den Schwerpunkt auf wirtschaftspolitische Themen setzen, etwa den Umgang mit überschuldeten Staaten und weniger Ungleichheit in der Welt. Das Treffen findet zu einer Zeit statt, in der die Weltwirtschaft vergleichsweise langsam wächst und die Inflation nicht schnell genug eingegrenzt werden könnte, was weiter hohe Zinsen bedeuten würde. Ein Insider aus dem G20-Kreis sagte, wegen der bevorstehenden US-Präsidentenwahl und der Wirtschaftsschwäche Europas wollten die Schwellenländer eine stärkere Duftmarke hinterlassen. «Es geht darum, mehr Geld aus den Industrieländern in die Schwellenländer umzuschichten.»