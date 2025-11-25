Richter Alexandre de Moraes ordnete an, dass Bolsonaro im Hauptquartier der Bundespolizei in Brasilia inhaftiert wird. Dort befindet er sich bereits seit Samstag in Gewahrsam, nachdem der 70-Jährige nach Behördenangaben seine elektronische Fussfessel mit einem Lötkolben entfernt hatte. Diese musste er wegen eines separaten Verfahrens tragen. Dabei ging es um Vorwürfe, er habe seinen Verbündeten, US-Präsident Donald Trump, gebeten, Ermittlungen gegen ihn zu behindern. Bolsonaro hatte bei einer Anhörung am Sonntag jede Fluchtabsicht bestritten.