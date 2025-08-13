Fragezeichen hinter dem Pharmasektor

Zolleffekte werden den Langzeittrend hin zu höheren Preisen auf dem Immobilienmarkt voraussichtlich also abflachen, nicht aber brechen. Ferner ist nicht erkennbar, dass ein weiterer Treiber des Häusermarktes wegfallen wird: Die tiefen Zinsen. Von Bloomberg befragte Ökonomen erwarten für die nächsten Quartalen weder Zinssteigerungen noch Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Im Schnitt sehen sie die Zinsen bis weit ins Jahr 2027 hinein bei Werten zwischen minus 0,09 und plus 0,08 Prozent - und damit näher beim aktuellen Niveau von 0 Prozent als bei Sätzen von minus beziehungsweise plus 0,25 Prozent.