Der brennende Frachter in der Nordsee ist an einem neuen Ankerplatz angekommen. Die "Fremantle Highway" war am Montag abgeschleppt worden und liegt nach Angaben der unter anderem für Wasserstrassen zuständigen Behörde Rijkswaterstaat zufolge nun nördlich der westfriesischen Inseln Ameland und Schiermonnikoog. An der neuen Liegestelle behindere der Frachter die Schifffahrtsrouten weniger und sei auch windgeschützter, sagte eine Sprecherin der Behörde der niederländischen Agentur Dutch ANP am Montag. Es handele sich aber nur um einen Zwischenschritt bei der schwierigen Bergungsaktion.