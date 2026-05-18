Die Ölpreise sind zum Start in die Woche wegen der wieder schärferen Töne zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten weiter gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli zog am Montag im frühen Handel um bis zu zweieinhalb Prozent auf 112 Dollar an und war damit so teuer wie seit knapp zwei Wochen nicht mehr. In den Tagen danach war der Preis infolge der Hoffnung auf eine baldige diplomatische Lösung für ein endgültiges Ende des Kriegs am Persischen Golf zeitweise bis auf 96 Dollar gefallen.