Der SVP-Vorschlag sieht zwei Stufen vor. ​Bei einem Bevölkerungswachstum auf 9,5 Millionen ⁠muss die Regierung bei Asylsuchenden und dem Familiennachzug von Ausländern auf die Bremse treten. Gemäss einer Regierungsschätzung dürfte dies 2031 der Fall sein. Die ‌Zehn-Millionen-Marke dürfte dann 2042 erreicht werden. Zwei Jahre nach dem Überschreiten dieser Schwelle müsste die Schweiz das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU kündigen. Damit dürften auch eine ganze Reihe von weiteren Verträgen mit dem wichtigsten Handelspartner ausser Kraft gesetzt werden. Dies ‌dürfte das Land nach Einschätzung der Regierung Erträge in Milliardenhöhe kosten. Entsprechend alarmiert ist die Wirtschaft des ​Landes. Unternehmen aus Branchen wie Biotech, die auf Talente aus dem Ausland angewiesen sind, drohen bereits mit einem Wegzug. Jans warnt zudem, dass ohne Ärzte und Pflegende aus dem Ausland die Krankenhäuser und Pflegeheime des Landes nicht mehr genügend Arbeitskräfte finden würden. «Diese Initiative kann Ihre Gesundheit gefährden», sagt der Minister.