Goldman Sachs erwartet eine Bewegung des S&P 500 Index wie folgt: Sollte die Zhl der neu geschaffenen Stellen wider erwarten sinken, so könnte der S&P 500 rund 1 Prozent hinzugewinnen. Ein Anstieg im Bereich von 200'000 neuen Stellen dürfte zu einem Verlust von 1 Prozent führen. Ein ähnlich hoher Anstieg wie im Januar, als die Zahl der neu geschaffenen Stellen über einer halben Million zunahm, könnte gar zu eine Rückgang um 3 Prozent führen, so die Investmentbanker. Ein hoher Zuwachs bei den Beschäftigten könnte die Fed veranlassen, noch stärker und schneller an der Zinsschraube zu drehen.