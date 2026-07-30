Ein starkes Geschäft mit dem Blutverdünner Eliquis und neuen Medikamenten stimmt Bristol Myers Squibb für das laufende Jahr optimistischer. Nach einem unerwartet guten zweiten ‌Quartal ⁠hob der US-Pharmakonzern am Donnerstag seine Ziele an. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Jahresviertel ⁠um sechs Prozent auf 12,97 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,04 Dollar ‌deutlich über den von Analysten erwarteten 1,59 Dollar. Für ‌2026 rechnet das Unternehmen nun mit Erlösen ​zwischen 49 und 50 Milliarden Dollar statt der bisherigen 46 bis 47,5 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 6,75 bis 7,00 Dollar steigen. Zuvor waren 6,05 bis 6,35 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt worden.