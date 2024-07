Laut Nachwahl-Befragungen am Donnerstag können die britischen Sozialdemokraten mit 410 der 650 Sitze im Unterhaus rechnen. Parteichef Keir Starmer wird damit aller Voraussicht nach nächster Premierminister. «An alle, die im Wahlkampf für die Labour-Partei gekämpft haben, an alle, die uns ihre Stimme gegeben und ihr Vertrauen in unsere erneuerte Partei gesetzt haben – danke», schrieb er in einer ersten Stellungnahme auf X. Die regierenden Tories des amtierenden Premierministers Rishi Sunak landeten abgeschlagen bei 131 Sitzen.