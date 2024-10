Die zu Vorzeigezwecken gebaute Anlage in St. Austell, die an diesem Freitag eröffnet wird, ist Teil eines Projekts, in dessen Rahmen bis 2027 jährlich 10'000 Tonnen an Lithium klimaschonend produziert werden sollen. Gewonnen wird das Lithium dort aus Granit einer alten Kaolingrube.