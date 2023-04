"Obwohl der Optimismus steigt, dass die britische Wirtschaft in diesem Jahr eine Rezession vermeiden wird, sehen wir weiter eine Abkühlung des Arbeitsmarktes", sagte Jack Kennedy, Wirtschaftsfachmann beim Personalvermittler Indeed. Die ONS-Zahlen zeigten, dass es weniger freie Stellen gebe. Zudem signalisierten Daten von Indeed, dass Firmen nun weniger bereit seien, ihren Beschäftigten einen Bonus zu zahlen als noch Ende 2022.