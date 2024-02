Für 2024 peilt Astrazeneca nun zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum bestenfalls im niedrigen Zehnerprozentbereich an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll ebenfalls in diesem Tempo zulegen - im vergangenen Jahr war diese Kennziffer währungsbereinigt um 15 Prozent gestiegen, damit schnitt der Konzern besser ab als am Markt erwartet.