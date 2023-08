Viele Verbraucher hatten zuletzt Zahlungsschwierigkeiten wegen der hohen Preise, die zudem die Inflation kräftig angeheizt hatten. Im Juli waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich aber nur noch um 6,8 Prozent gestiegen. Das war deutlich weniger als noch in den Vormonaten, so dass sich erste Hoffnungen breit machen, ein Ende der «cost of living crisis» - der Lebenskostenkrise - könnte bevorstehen.