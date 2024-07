Die Inhaberaktie von Swatch klettert am Donnerstag um zwei Prozent auf 178,10 Franken. Der Uhrenkonzern bewegt sich also weiter weg vom Mehrjahrestief, das er am Dienstag nach schwachen Halbjahreszahlen bei 170 Franken erreicht hatte. Die Familie Hayek hatte am Montag und am Dienstag Aktien im Umfang von rund 30 Millionen Franken gekauft (mehr dazu hier).