In den ersten drei Quartalen 2025 hat die Schweizer Immobilienbranche laut einer Studie der Bank Vontobel vom Freitag 5,5 Milliarden Franken aufgenommen. Dies sei deutlich mehr als im gesamten Vorjahr mit 4,5 Milliarden. Und für das vierte Quartal 2025 hätten Fonds und Anlagestiftungen ein zusätzliches Zielvolumen von 1,8 Milliarden Franken angekündigt, so Vontobel. Damit dürfte 2025 zu einem Rekordjahr werden.