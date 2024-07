Nicht alle Analysten sind so pessimistisch wie der Barclays-Experte. Das von Bloomberg erfasste durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,86 Franken - knapp fünf Franken tiefer als der aktuelle Kurs. Bewegt sich die Aktie in den kommenden zwölft Monaten tatsächlich auf diesen Wert zu, so würde sie wie in den letzten Monaten seitwärts tendieren. Das Hoch von 167,60 Franken per Oktober 2021 bliebe weit entfernt.