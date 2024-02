Die britischen Behörden haben die grösste jemals im Vereinigten Königreich gefundene Drogenmenge beschlagnahmt. Es handelt sich um 5,7 Tonnen Kokain im Wert von schätzungsweise 450 Millionen Pfund. «Diese rekordverdächtige Beschlagnahmung wird den beteiligten internationalen Kartellen des organisierten Verbrechens einen schweren Schlag versetzen und sie um enorme Gewinne bringen», sagte Chris Farrimond, Direktor der National Crime Agency (NCA), in einer Erklärung am Freitag. Die Drogen wurden in einem Container mit Bananen aus Südamerika versteckt. Die NCA geht davon aus, dass die Ladung für den Hamburger Hafen in Deutschland bestimmt war.