Mit der vereinbarten Transaktion wird ​ITV zu einer reinen Produktionsgesellschaft. Das Unternehmen soll auch das fusionierte ‌ITV-Sky-Netzwerk mit Sendungen beliefern, darunter in Grossbritannien bekannte Formate wie «Love Island» und «Coronation Street», sowie weitere Sender und ​Streamingdienste weltweit ​versorgen. ITV erhält ⁠den Angaben zufolge 1,2 Milliarden Pfund ​in bar sowie ⁠eine erfolgsabhängige Zahlung von bis zu 200 Millionen ‌Pfund.