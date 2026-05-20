Der Bundesregierung stellen die Experten in der Krise ein desaströses Zeugnis aus: Statt dem Druck aus China etwas entgegenzusetzen, streuen deutsche Politiker demnach in Brüssel und im Rahmen der grossen westlichen Wirtschaftsnationen G7 Sand ins Getriebe - und schaden der eigenen Wirtschaft. Paris setze sich häufig entschlossener für die Interessen der deutschen Industrie ein als Berlin, so das ernüchternde Fazit der britischen Experten.