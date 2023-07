Der britische Immobilienmarkt wurde von einem rasanten Anstieg der Zinssätze getroffen, mit dem die Bank of England die hohe Inflation in den Griff bekommen will. Die Teuerungsrate liegt mit aktuell 7,9 Prozent so hoch wie in keinem anderen Industrieland. Die Währungshüter um ihren Chef Andrew Bailey haben ihren Leitzins im Juni zum 13. Mal in Folge angehoben - von 4,50 auf 5,00 Prozent. Experten gehen davon aus, dass die Zinsen noch zweimal auf dann 5,5 Prozent angehoben werden.