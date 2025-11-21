Im Zentrum des aktuellen NCA-Berichts steht der Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Keremet Bank, einem von den USA sanktionierten kirgisischen Kreditinstitut, durch das Netzwerk «TGR». Die Bank sollte den US-Behörden zufolge als Drehscheibe zur Umgehung von Sanktionen dienen. Das Geldwäschenetzwerk soll so Bargeld aus Drogenhandel und anderen Verbrechen in Kryptowährungen umgetauscht und mit Zahlungen für russische Rüstungs- und Technologieunternehmen auch den russischen Krieg in der Ukraine unterstützt haben.