Halbherzige Kaufempfehlung für die Zurich-Aktie

In einer mehr als 80 Seiten starken Studie über die europäischen Versicherungsgesellschaften nimmt die britische Barclays im Anschluss an die Halbjahresberichterstattung grössere Anpassungen in den Bewertungsmodellen vor. Bei den drei Unternehmen aus dem SMI überarbeiten die Studienautoren ihre Gewinnschätzungen allerdings nur bei Swiss Life unter positiven Vorzeichen. Sie erhöhen ihre Annahmen um bis zu 3 Prozent, um dem starken Halbjahresergebnis von gestern Donnerstag Rechnung zu tragen. Durch die Anpassungen steigt das Kursziel für die Aktie des Lebensversicherers auf 642 (zuvor 625) Franken. Das Anlageurteil lautet wie bis anhin "Overweight". Kern dieser Kaufempfehlung ist das eben gerade angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen Franken. Doch auch die Wahrscheinlichkeit künftiger Dividendenerhöhungen wird als Argument angeführt.