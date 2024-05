An den Finanzmärkten wurde die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt nach unten im Juni nach den Daten nur noch auf 18 Prozent taxiert. Der spürbare Rückgang der Inflationsrate im April war grösstenteils auf niedrigere Energiepreise für Privathaushalte zurückzuführen. Dienstleistungen verteuerten sich jedoch stärker als erwartet, was laut Experten die Wahrscheinlichkeit verringern könnte, dass die BoE die Zinsen bereits im Juni senken wird: Die Währungshüter in London dürften nach Ansicht des Ökonomen Michael Brown vom Online-Broker Pepperstone «auf Nummer sichergehen» und eine solche Senkung bis August verschieben.